Трамп лично одобрил кибератаку на российскую «фабрику троллей»

Президент США Дональд Трамп лично одобрил военную кибератаку, которая заблокировала доступ в интернет для российского Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей», во время промежуточных выборов 2018 года. Действие американского киберкомандования против Агентства интернет-исследований, о чем впервые написала во вторник Washington Post, — самый агрессивный на сегодняшний день шаг администрации Трампа по борьбе с российским вмешательством в американские выборы, сообщает NBC News.

Трамп одобрил расширение кибератак на Россию в целом и на Агентство интернет-исследований в частности, сказал NBC News источник. В Белом доме от комментариев отказались.В американских спецслужбах считают, что со стороны России в 2018 году, когда прошли промежуточные выборы, не было такого серьезного вмешательства, как это произошло в 2016 году. Тогда своим вмешательством Россия стремилась помочь Трампу и навредить его оппоненту Хиллари Клинтон. Тем не менее специалисты по кибербезопасности сообщили NBC News, что есть доказательства того, что Россия наращивает усилия, которые могут привести к вмешательству в 2020 году.