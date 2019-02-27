Бокова предлагает удвоить штрафы за публикацию в интернете вредной для детей информации

Сенатор Людмила Бокова внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, увеличивающий в два раза штрафы за нарушение правил распространения в интернете информации, вредящей здоровью или развитию детей.

Как пишет «Медуза», за распространение такой информации граждан предлагается штрафовать на 3-4 тыс. руб., должностных лиц и предпринимателей — на 10-20 тыс., юридических лиц — на 40-100 тыс. руб. Вдвое предлагается увеличить штрафы, если люди или компании, организующие доступ к интернету в местах, доступных для детей, отказываются применять меры для их защиты от вредной информации. Граждан предлагают штрафовать на 10-40 тыс. руб., юрлиц — на 40-100 тыс.

Помимо этого в законопроекте прописаны штрафы для «распространителей различных видов информации, призывающих детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию». Для граждан — это 2-3 тыс. руб., для должностных лиц — 10-20 тыс. руб., для юрлиц — 40-60 тыс. руб.