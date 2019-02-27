Минсельхоз отказался расширять продовольственное эмбарго

Предложение таможенной службы по расширению перечня товаров, подпадающих под действие российского продуктового эмбарго, в Минсельхозе признали нецелесообразным. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на протокол совещания, прошедшего у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова.

В ФТС ранее предложили Минсельхозу заменить перечень конкретных товаров в документе на список целых продуктовых групп. В Минсельхозе решили, что предложение ФТС создает риски для российских производителей и переработчиков, а также угрожает стабильности снабжения населения российскими продуктами питания. Конкретизировать последствия инициативы там не стали. Основные риски были в запрете на ввоз концентратов и ингредиентов для производства детского питания, в том числе для детей раннего возраста, соков и безалкогольных напитков, говорит источник «Ъ» в отрасли. По его словам, сегодня производство подобного сырья в России не развито, и на решение этой проблемы потребуется минимум несколько лет. При этом найти аналоги в странах, на которые не распространяется действие эмбарго, без потери качества невозможно. Кроме того, часть такого сырья выпускается из овощей и фруктов, которые вообще не растут в России и странах ЕАЭС.

Россия ввела продуктовое эмбарго 7 августа 2014 года как ответную меру на западные санкции из-за конфликта на Украине и присоединения Крыма. Эмбарго затронуло страны ЕС, США, Австралию, Канаду и Норвегию. С августа 2015 года в этот список попали Албания, Лихтенштейн, Исландия и Черногория, с начала 2016 года — Украина. Запрет распространяется на ряд мясных и молочных продуктов, рыбу, овощи, фрукты, орехи и соль.