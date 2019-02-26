Бывших офицера ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил к 22 и 14 годам колонии строгого режима за госизмену одного из бывших руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и экс-главу отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Михайлов лишен воинского звания «полковник запаса» и государственных наград, ему назначен штраф в 400 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на год и десять месяцев. Стоянов лишен звания майора милиции, ему назначен штраф в 150 тыс. руб. и ограничение свободы на год, передает «Интерфакс».

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить обоих подсудимых к 20 годам колонии каждого.

По информации «Ъ», экс-сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» обвиняли в том, что они за $10 млн раскрыли Федеральному бюро расследований США детали дела, возбужденного против основателя процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского.