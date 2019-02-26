Игорь Клямкин о песнях в храмах

Уже и старую стебную песню бардовскую о славных российских летчиках и подводниках, припеваючи превращающих Америку в ядерный пепел, стали распевать в храмах, преобразуя стебное в патриотически-духовное. Не только заокеанским соперникам, но и собственному народонаселению предлагается усвоить, что повторения пройденного при Горбачеве больше не будет, что американскими ракетами в Европе с пяти-десятиминутным подлетом до Москвы Россию теперь не запугаешь, ибо ее ракеты теперь достанут Вашингтон столь же незамедлительно. Тем самым и миру, и стране сообщается, что никаких новых перестроек не предвидится по причине их ненужности. Предвидится только то, что есть, потому что лучше быть не может. Ни в смысле гарантий безопасности, уже переложенных на музыку, ни в смысле возможностей прорывов к еще более лучшему, о чем песни пока не сложены. Народ, который в прорыв на этот раз не зовут, ждет, что получится. А может, и не ждет. Социологи его об этом почему-то не спрашивают.