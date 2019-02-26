Толоконникова хочет стать потерпевшей по делу о рабском труде осужденных в мордовской ИК-4

Надежда Толоконникова, участница группы Pussy Riot хочет обратиться в Следственный комитет, чтобы получить статус потерпевшей по уголовному делу о рабском труде в ИК-14 в Мордовии. Там Толоконникова отбывала срок за панк-молебен в храме Христа Спасителя, пишет Znak.

О рабском труде заключенных в 14-й колонии Мордовии Толоконникова писала еще в 2013 году в своем открытом письме. «Вся моя бригада в швейном цехе работает по 16–17 часов в день. С 7:30 до 0:30. Сон — в лучшем случае часа четыре. Выходной случается раз в полтора месяца. Почти все воскресенья — рабочие. Осужденные пишут заявления на выход на работу в выходной с формулировкой «по собственному желанию». На деле, конечно, никакого желания нет. Но эти заявления пишутся в приказном порядке по требованию начальства и зэчек, транслирующих волю начальства», — писала тогда активистка.