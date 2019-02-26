В Епархии удивились исполнению песни о ядерной бомбардировке США в Исаакиевском соборе

Санкт-Петербургская епархия осудила Концертный хор северной столицы, исполнивший в Исаакиевском соборе на концерте в День защитника Отечества песню «На подводной лодочке с атомным моторчиком» о ядерной бомбардировке США.

«Хоровые выступления в Исаакиевском соборе происходят достаточно регулярно, и сам факт исполнения уместной для церковного пространства музыки никакого неприятия не вызывает. Но данный репертуар в исполнении достаточно известного коллектива, конечно, вызывает удивление», — заявила «Интерфаксу» руководитель сектора коммуникаций Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Автор песни, бард Андрей Козловский, рассказал, что она была шуточной строевой на военной кафедре ЛТА им.Кирова, где он учился в 1980 году, когда песня и была написана. «На нашей военной кафедре половину курса учили быть штурманами военно-транспортной авиации, а другую превращали в командиров мотострелкового взвода. Строй был, а строевой песни не было. Вот я и придумал. Практически, перепел учебник по боевым дисциплинам, в котором в те времена был один вероятный противник. Песня — стеб. Ее в 83-м по «Би-Би-Си» крутанули. Вот, собственно, и все», — написал Козловский на своей странице во «Вконтакте».