Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Порошенко

Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады заявила, что начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Она подозревает его в коррупции и предательстве государственных интересов, передает Daily Storm. По словам Тимошенко, судостроительное предприятие, подконтрольное Порошенко, участвовало в незаконных поставках испорченных российских запчастей для украинской военной техники.

«Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента президента. Через «Ленинскую кузницу» действующего президента проводились сделки по ввозу в Украину контрабандно запасных частей из Российской Федерации — страны-агрессора — с откатами, с отмываниями, с обналом денег по ценам в два-четыре раза дороже, чем даже они закупали, и эти испорченные запасные части поставлялись на украинские оборонные заводы и использовались для того, чтобы их ставить в нашу украинскую военную технику. Это государственная измена», — заявила Тимошенко.

Поводом для резких заявлений стало расследование журналистов проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом», где раскрывалась схема по закупкам российских запчастей, о которой рассказала в Раде Тимошенко.

Тимошенко является кандидатом на пост президента Украины. Выборы в стране назначены на 31 марта.