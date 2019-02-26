Майкл Калви намерен выйти из СИЗО вместе с партнерами

Арестованный основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви заявил бизнес-омбудсмену Борису Титову, что предпочитает выйти на свободу только с другими арестованными его партнерами.

«Он сказал, что у него уже взрослые дети, а вот у Дельпаля маленькие. Говорит, я не хочу отдельного решения только для себя, оно должно распространяться на всех партнеров», — сообщил Титов, который посетил бизнесмена в СИЗО, передает «КоммерсантЪ». На вопрос, планирует ли он говорить о деле Baring Vostok с президентом Владимиром Путиным, Борис Титов пояснил, что хочет сначала дождаться решений по апелляционным жалобам.

25 февраля Baring Vostok попросил Путина взять дело под личный контроль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что главе государства будет доложено об обращении. Сегодня Песков исключил возможность вмешательства Путина в следственные действия: «Президент никоим образом не может вмешиваться в следственные действия».

Путин публично не комментировал дело Baring Vostok. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что президент на закрытой встрече говорил, что не давал предварительного согласия на арест сотрудников Baring Vostok, но считает предварительное заключение при расследовании некоторых дел, связанных с бизнесом, оправданным.