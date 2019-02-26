Майкл Калви намерен выйти из СИЗО вместе с партнерами

Арестованный основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви заявил бизнес-омбудсмену Борису Титову, что предпочитает выйти на свободу только с другими арестованными его партнерами.
«Он сказал, что у него уже взрослые дети, а вот у Дельпаля маленькие. Говорит, я не хочу отдельного решения только для себя, оно должно распространяться на всех партнеров», — сообщил Титов, который посетил бизнесмена в СИЗО, передает «КоммерсантЪ». На вопрос, планирует ли он говорить о деле Baring Vostok с президентом Владимиром Путиным, Борис Титов пояснил, что хочет сначала дождаться решений по апелляционным жалобам.
Путин публично не комментировал дело Baring Vostok. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что президент на закрытой встрече говорил, что не давал предварительного согласия на арест сотрудников Baring Vostok, но считает предварительное заключение при расследовании некоторых дел, связанных с бизнесом, оправданным.Калви и партнеров обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Никто из фигурантов свою вину не признал. Он и еще пять человек отправлены судом под арест. Это партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший глава «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.
Миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов обратился с заявлением о возбуждении дела в отношении Калви лично к начальнику управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и замглавы Следственного комитета РФ Игорю Краснову, выяснилось сегодня из материалов дела, оглашенных в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на арест двух фигурантов дела.