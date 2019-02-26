Компании Пригожина с 2011 года получили госконтракты на 209 млрд рублей

С 2011 года компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили как минимум 5 393 госконтракта на общую сумму 209,23 млрд рублей. Об этом утверждается в расследовании издания «Настоящее время», авторы которого говорят, что Пригожин использует сеть фирм, создавая видимость конкуренции при розыгрыше тендеров.

Журналисты вели подсчет по компаниям, чья принадлежность к империи Пригожина была подтверждена расследованиями других СМИ и Фонда борьбы с коррупцией: «Московский школьник», «Экобалт», «Школьник-ЮЗ», «Спецресурс», «СПб-Кулинария», «Социальное питание «Центр», «РесторанСервис Плюс», «ПродФудСервис», «Пищевик», «Меркурий», «Компонент», АСП, ТКС, «Теплоснаб», «Еврогрупп», «Теплосинтез», «ПрофТехУслуги», «Прометей», «Общепит», «НордЭнерго», «Мск», «Московская кулинария», «Конкорд Плюс», «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд М», «КДП-Кетеринг», АВК, «МедСтрой», «Комбинат дошкольного питания» и «Вито-1».

209 млрд госконтрактов — это не окончательная сумма, отмечается в расследовании. «Больше всего на сокрытие объемов госконтрактов повлияло решение премьер-министра России Дмитрия Медведева, который в 2017 году разрешил «Военторгу» и другим дочерним предприятиям Минобороны засекречивать информацию о госзакупках», — отмечают авторы материала.

Минобороны — не единственный крупный заказчик компаний Пригожина. Его структуры поставляют питание в школы и учреждения здравоохранения

