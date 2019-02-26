Вопреки санкциям с российского танкера переливали нефть на северокорейский

С октября 2017 года по май 2018 года российский танкер «Тантал» нарушал международные торговые санкции, передавая в море топливо северокорейскому судну. Об этом рассказали два члена экипажа, которые были очевидцами этого, сообщает агентство Reuters.

Судя по портовой документации, когда «Тантал» выходил в рейсы, в документах указывалось, что он перевозит топливо в китайский порт Нинбо. Однако, вместо этого судно переливало его на северокорейский танкер Chon Myong 1. Когда судно возвращалось в порт Владивостока сообщалось, что топливо передали китайскому судну Hui Tong 27. Однако, по данным системы отслеживания судов Refinitiv, китайский танкер в это время не был в районе передачи.

По информации агентства, такие нарушения происходили по крайней мере четыре раза. Комментариев от компании «Примпортбункер», владельца танкера, получить не удалось, а офис компании во Владивостоке оказался закрыт. Также выяснилось, что в отношении «Примпортбункер» 18 сентября 2018 года начата процедура банкротства.

Санкции против КНДР Совет безопасности ООН ужесточил в декабре 2017 года. Это произошло после испытания в Северной Корее баллистической ракеты. В КНДР нельзя поставлять сырую нефть и продукты переработки, транспортные средства, промышленное оборудование и тяжелую технику.