Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта

В результате ошибок искусственного интеллекта Сбербанк потерял миллиарды рублей, признал президент банка Герман Греф в частной школе в Москве на «Уроке цифры».

Искусственный интеллект принимает решение «в больших системах», сказал Греф, а «маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям», передают «Ведомости». «Из-за того что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», — сказал Греф.

По его словам, когда ошибка была обнаружена, принимались меры для ее устранения. Одним из преимуществ искусственного интеллекта Греф назвал возможность решать «неинтересные, повседневные» задачи, связанные с большим количеством вычислений.

В ноябре Греф говорил, что в результате внедрения искусственного интеллекта в Сбербанке были уволены сотрудники, занимавшиеся простыми решениями, банк сократил около 70% менеджеров среднего звена.