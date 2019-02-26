ВС предложил сделать мировых судей несменяемыми

Пленум Верховного суда России предлагает сделать мировых судей несменяемыми. «Практика их постоянного переназначения не согласуется с конституционными нормами и создает возможность давления на правосудие», — пояснил секретарь Пленума Виктор Момотов, сообщает ТАСС. Пленум инициировал внесение соответствующего законопроекта в Госдуму.

Сейчас мировых судей назначают региональные парламенты на срок до пяти лет. Срок пребывания судьи на занимаемой должности зависит от норм регионального законодательства. Поэтому сроки полномочий мировых судей в разных регионах разные.

В Москве, Саратовской и Ростовской областях мировой судья первоначально назначается на три года, в Татарстане и Башкортостане — на пять лет. При переназначении сроки полномочий мировых судей составляют от 5 до 10 лет. Виктор Момотов заметил, что ранее федеральных судей в районных и вышестоящих судах также назначали на 3-летний срок, но в 2005 году это ограничение было отменено.