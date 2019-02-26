Александр Плющев о будущем спутникового интернета в России

Не раз встречался со странным заблуждением, что от Яровой и автономного интернета нас спасет космический интернет. Всякий OneWeb и прочее. Причем, многие почему-то еще думают, что этот интернет будет бесплатным. Нет-нет, мало того, что он будет по нашим нынешним меркам дорогим, но еще и мимо всех цензурных мер это дело не пройдет. Есть представление, что свободный спутник будет бить сигналом прямо в наш смартфон или даже ноутбук. Не будет. Система разрабатывалась не с целью обхода фильтрации и потому обходить ее не будет. На земле необходимо оборудование, ввоз которого будет жестко контролироваться, ну а теперь еще и сами операторы должны будут получить разрешение в ФСБ.

Не рассчитывайте на чудо, никакая заграница вам не поможет. Ни у каких масков и цукербергов нет благородной цели вырвать вас из плена цензуры, да еще и бесплатно. Идти к счастью придется своими ногами.