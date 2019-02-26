Opel заявил о возвращении в Россию

Председатель правления группы PSA Карлос Таварес заявил, что бренд Opel готов выйти на российский рынок. Решение о возвращении на российский рынок является частью стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках, говорится в сообщении компании.

За расширение бизнеса в регионе Евразия будет отвечать Драган Ненадович, который займет пост регионального бренд-менеджера Opel и будет работать в московском офисе компании. Как сообщила ТАСС официальный представитель концерна Карин Дуэ, PSA намерена развернуть производство автомобилей Opel на заводе в Калуге. Их модельный ряд пока не определен.

Корпорация General Motors, владевшая брендом Opel до 2017 года ранее производила автомобили Opel на предприятиях в Петербурге и Калининграде, но в марте 2015 года объявила об уходе бренда с российского рынка из-за сложной экономической ситуации.