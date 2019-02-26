Шевкунов, Шнуров и Запашный вошли в совет при комитете ГД по культуре

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), музыкант Сергей Шнуров, писатель Евгений Водолазкин и дрессировщик Эдгар Запашный вошли в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

«Как я и анонсировала, начинается «второй призыв». Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре <...> Рассчитываем увидеть членов нашего Общественного совета 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре», — цитирует ТАСС председателя комитета Елены Ямпольской.

В работе совета уже принимают участие 22 деятеля искусства и культуры. В его функции входят подготовка предложений по совершенствованию законодательства и выработка консолидированной общественной позиции по значимым вопросам в сфере культуры.