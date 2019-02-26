Казначея Ватикана признали виновным в педофилии

Кардинала Джорджа Пелла признали виновным в сексуальных преступлениях, которые он совершил в Австралии. Он стал самым высокопоставленным католическим священникам, получившим такой вердикт. По данным полиции, Пелл надругался над двумя мальчиками из хора в Мельбурнском соборе в 1996 году. Виновным он себя не признает, пишет BBC.

Решение о виновности вынесли еще в декабре, но по юридическим причинам его до сих пор не могли огласить. Пелл подал апелляцию и предстанет перед судом в среду. Будучи казначеем Ватикана, 77-летний австралиец был одним из самых влиятельных чиновников Церкви. Его дело слушалось дважды в прошлом году, так как присяжные не смогли сразу вынести вердикт. Второе жюри присяжных единогласно признало его виновным по одному обвинению в сексуальном контакте с ребенком в возрасте до 16 лет и по четырем пунктам в совершении непристойного поведения в отношении ребенка в возрасте до 16 лет.

Католическая церковь во всем мире в последние годы столкнулась с целым рядом обвинений, связанным с сексуальным насилием со стороны священников. Все эти случаи тщательно замалчивались.