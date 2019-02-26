Конгрессмены попытаются заблокировать решение Трампа о введении ЧП

Палата представителей США проголосует во вторник по резолюции, призванной прекратить введение президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения в южных штатах для строительства стены на границе с Мексикой. Демократы высказались с резкой критикой президента, который решил использовать деньги, выделенные Конгрессом для других целей, и использовать их для строительства стены, пишет Reuters.

Автор резолюции демократ Хоакин Кастро (Joaquin Castro) представил ее в минувшую пятницу. Вместе с ним над документом трудились 222 конгрессмена. Ожидается, что резолюция легко пройдет через контролируемую демократами нижнюю палату. Затем она попадет в Сенат с республиканским большинством, поэтому потребуется их поддержка. Ее возможно получить, но принятие документа все равно будет находиться под вопросом.

Несколько однопартийцев Трампа также высказывались против режима ЧП: они опасались, что президент и в дальнейшем будет использовать такую меру, чтобы обойти решение Конгресса, пишет издание Politico . Но даже если резолюция пройдет обе палаты, она попадет в Белый дом, где президент, скорее всего, наложит на нее вето. Для его преодоления потребуется супербольшинство, то есть две трети конгрессменов, что очень маловероятно, отмечает Politico.

Трамп подписал указ о чрезвычайном положении 15 февраля, его цель — добиться финансирования строительства стены на границе с Мексикой за счет бюджета Пентагона. На такой шаг он пошел после того, как не смог получить одобрение Конгресса на выделение необходимой суммы. Споры по этому вопросу уже стали причиной самого длительного шатдауна в истории страны. Федеральные ведомства не работали с 22 декабря в течение 35 дней.