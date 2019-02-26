Иностранным спутниковым операторам для работы придется получать разрешение ФСБ

Как пишет РБК, постановление правительства от 21 февраля обязывает иностранных операторов спутниковых сетей в России пропускать весь трафик через наземную станцию, которая должна находиться на территории РФ. До сих пор это правило распространялось только на операторов спутниковой подвижной радиосвязи, то есть мобильной, теперь на любых. По мнению руководителя ГК AltegroSky Сергея Пехтерева, главная цель внесения изменений в правила использования — распространить их действие на тех спутниковых операторов, которые оказывают услугу широкополосного доступа в интернет.
Сейчас в России легально работают глобальные спутниковые системы Inmarsat, Iridium, Globalstar и Thuraya, имеющие здесь партнеров — российских юрлиц. Утверждение документа может создать проблемы для систем, которые будут запущены в будущем, например для OneWeb и Starlink. Им придется строить в России наземную станцию сопряжения, а также получать разрешение на работу от Федеральной службы безопасности, Министерства обороны и Федеральной службы охраны, говорит Пехтерев. По словам еще одного участника рынка, стоимость строительства станции сопряжения может составлять «от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов долларов в зависимости от технической реализации проекта».
«Из-за сегодняшней напряженной политической обстановки Минобороны, ФСБ и ФСО вряд ли будут легко и быстро одобрять документы иностранных операторов. Для этого потребуется политическая воля, решение о допуске в страну новых зарубежных операторов, возможно, выйдет на уровень президента», — говорит Пехтерев.
Ранее ФСБ выступила против работы в России системы OneWeb.