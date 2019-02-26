Сергей и Юлия Скрипали живы, но встречаться с российскими послами не хотят

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что Сергей и Юлия Скрипали живы. Он рассказал «Интерфаксу», что им передан запрос российского посольства с просьбой встретиться.

«Они не хотят встречаться с представителями российского посольства. Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», — сказал Бристоу, отметив, что если Скрипали захотят встретиться с представителями российской дипмиссии, то британская сторона предоставит такую возможность.

Ранее в российском посольстве в Лондоне заявили, что не могут констатировать, что бывший сотрудник ГРУ и его дочь живы. Они были отравлены в английском Солсбери. Лондон обвиняет в покушении Москву, в России обвинения отвергают.