В «Газпроме» объяснили отставку топ-менеджеров их выходом на пенсию

Заместители председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев и Александр Медведев вышли на пенсию, заявил на встрече с инвесторами в Гонконге зампред Андрей Круглов.
«То, что касается изменений в руководстве «Газпрома», в принципе мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в пресс-релизе. Два заместителя председателя правления компании - Валерий Александрович Голубев и Александр Иванович Медведев покинули свои посты в связи с выходом на пенсию», - цитирует Круглова «Интерфакс».
Голубев так и не смог решить многолетние проблемы с платежами за газ, особенно на Северном Кавказе, которые в последние годы усугубились, отмечает «Ъ».
Источник РБК, близкий к «Газпрому», также говорит, что уход Медведева и Голубева позволил Алексею Миллеру избавиться от людей, которые считались его оппонентами.Ожидать, что политика компании, например, на международной арене кардинально изменится, не стоит. В любом случае она определяется не менеджментом «Газпрома» и от перестановок внутри компании не зависит, отмечают «Ведомости».