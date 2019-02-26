В «Газпроме» объяснили отставку топ-менеджеров их выходом на пенсию

Заместители председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев и Александр Медведев вышли на пенсию, заявил на встрече с инвесторами в Гонконге зампред Андрей Круглов.

«То, что касается изменений в руководстве «Газпрома», в принципе мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в пресс-релизе. Два заместителя председателя правления компании - Валерий Александрович Голубев и Александр Иванович Медведев покинули свои посты в связи с выходом на пенсию», - цитирует Круглова «Интерфакс».

По словам собеседников «Коммерсанта» , у Медведева всегда было свое мнение, которое не всегда совпадало с позицией главы компании Алексея Миллера. Это во многом стоило Медведеву поста главы «Газпром экспорта», на котором его в 2014 году сменила Елена Бурмистрова. С этого момента влияние Медведева постоянно сокращалось. В конце 2017 года в компании был создан коммерческий комитет во главе с зампредом Михаилом Середой, входящим в команду Алексея Миллера, — через этот орган должны были проходить экспортные сделки объемом более 1 млрд кубометров или сроком более года.

Голубев так и не смог решить многолетние проблемы с платежами за газ, особенно на Северном Кавказе, которые в последние годы усугубились, отмечает «Ъ».

Источник РБК, близкий к «Газпрому», также говорит, что уход Медведева и Голубева позволил Алексею Миллеру избавиться от людей, которые считались его оппонентами.