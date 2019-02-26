За три месяца цены на авиабилеты выросли до 33%

Цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5–33%. Об этом со ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами пишет «КоммерсантЪ».

По информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17%, на международных линиях рост составил 23%. По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7%, за рубеж — на 5%. В сервисе OneTwoTrip говорят, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.

Источник «Ъ», близкий к «Аэрофлоту», утверждает, что авиакомпании работают на грани рентабельности. «Сервисы реализации билетов не берут в расчет стоимость валюты: год назад доллар стоил 55 руб., а сейчас почти 70 руб. А все основные расходы перевозчиков — в валюте»,— говорит он.

Собственник авиакомпании «Руслайн» Николай Уланов говорит, что перевозчик в последние месяцы не повышал цены на билеты. По его словам, если другие игроки и повышали их, то экономический эффект был нивелирован продолжавшимся весь 2018 год ростом цен на топливо. С точки зрения рентабельности, отмечает Уланов, сложным был декабрь, когда из-за погодных условий пришлось увеличить закупки антиобледенительной жидкости, а рейсы массово отменялись.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что и в 2018 году наблюдался рост тарифов на 5–7% при инфляции в 4,5%. При этом расходы перевозчиков росли в два раза быстрее. По его словам, опережающий рост издержек может привести в течение года к новым банкротствам авиакомпаний.