«Ъ»: ФСБ предотвратила взрывы у штаб-квартиры ГРУ

Один из лидеров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) готовил два теракта в Москве. Нораки приказал своим подручным взорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, затем — пассажиров железной дороги, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ, пишет «КоммерсантЪ». При этом сам Нораки пока недоступен для спецслужбы, он руководил своими подручными дистанционно.

За подрыв грузовиков с солдатами-срочниками, служившими на Хорошевском шоссе в штаб-квартире ГРУ, он обещал террористам средства на проезд в Сирию и свои личные рекомендации для вступления в ИГ*. По данным близкого к расследованию источника «Ъ», сотрудники ФСБ негласно наблюдали за группой еще с момента ее формирования. Когда же в ячейке зашла речь о получении взрывателя на основе трипероксида ацетона, злоумышленников пришлось задержать в экстренном порядке.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.

При этом до самого Назарова спецслужбы так и не добрались. По некоторым данным, сейчас он проживает в иракском Мосуле.