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#Политика

Почти половина россиян гордится присоединением Крыма

25.02.2019

45% россиян гордятся тем, что Крым стал российским, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра»

В конце февраля исполнится пять лет с момента присоединения Крыма к России. Украина и многие страны мира осудили действия России как нарушение международного права, и этот шаг был расценен как противоречащий Беловежским соглашениям о создании Содружества Независимых Государств, Хельсинкским соглашениям, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности 1994 года и Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной.

Несмотря на уровень международной критики, значительная часть российской общественности по-прежнему гордится тем, что Крым стал российским. Об этом свидетельствует новый опрос Левада-центра «О российской национальной идентичности и гордости». Выяснилось, что 87% россиян больше всего гордятся победой СССР во Второй мировой войне, а 50% - ведущей ролью своей страны в освоении космоса (респонденты могли выбрать более одного ответа). Интересно, что 45% также заявили, что больше всего гордятся присоединением Крыма.

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Источник: «Левада-Центр», опрос 1600 респондентов в 136 городах 52 регионов России.


Россияне больше всего гордятся следующими событиями в истории страны:

Победой во Второй мировой войне гордится 87% респондентов; 

Ведущей ролью страны в освоении космоса – 50%; 

Присоединением Крыма – 45%; 

Русской литературой – 40%; 

Достижениями российской науки – 37%; 

Российским оружием – 36%;

Моральными качествами россиян – 32%; 

Достижениями советской науки – 32%; 

Известными российскими путешественниками – 24%; 

Ростом российской экономики при Путине – 18%.

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