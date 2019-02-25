Почти половина россиян гордится присоединением Крыма

В конце февраля исполнится пять лет с момента присоединения Крыма к России. Украина и многие страны мира осудили действия России как нарушение международного права, и этот шаг был расценен как противоречащий Беловежским соглашениям о создании Содружества Независимых Государств, Хельсинкским соглашениям, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности 1994 года и Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной.

Несмотря на уровень международной критики, значительная часть российской общественности по-прежнему гордится тем, что Крым стал российским. Об этом свидетельствует новый опрос Левада-центра «О российской национальной идентичности и гордости». Выяснилось, что 87% россиян больше всего гордятся победой СССР во Второй мировой войне, а 50% - ведущей ролью своей страны в освоении космоса (респонденты могли выбрать более одного ответа). Интересно, что 45% также заявили, что больше всего гордятся присоединением Крыма.Россияне больше всего гордятся следующими событиями в истории страны:

Победой во Второй мировой войне гордится 87% респондентов;

Ведущей ролью страны в освоении космоса – 50%;

Присоединением Крыма – 45%;

Русской литературой – 40%;

Достижениями российской науки – 37%;

Российским оружием – 36%;

Моральными качествами россиян – 32%;

Достижениями советской науки – 32%;

Известными российскими путешественниками – 24%;

Ростом российской экономики при Путине – 18%.