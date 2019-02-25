Умер политолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко

Политтехнолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании. По некоторым данным, он покончил с собой, ему было 64 года, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации нет.

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты Бориса Ельцина. В январе 1997 года он стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI. Он возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.