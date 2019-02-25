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В рейтинге стран по уровню здоровья населения Россия оказалась на 95-м месте

25.02.2019

Всего в исследовании, проведенном Bloomberg, участвовало 169 государств с населением не менее 300 тысяч человек и «достаточными данными». Рейтинг стран по уровню здоровья населения был составлен на основании данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка, сообщает РБК.

Первое место по уровню здоровья населения в мире заняла Испания. Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96). Выше России в рейтинге расположились, в частности, Куба (30), Чили (33), Турция (51), Иран (69), Белоруссия (81), Украина (93) и Венесуэла (87). Рейтинг составлен с учетом разных показателей, например таких, как ожидаемая продолжительность жизни и доступ населения к чистой воде, а также с учетом дополнительных рисков, например курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков.

В первой десятке следом за Испанией расположились Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. В Северной Америке Канада (16) значительно опередила США (35) и Мексику (53) по ожидаемой продолжительности жизни. Это объясняется гораздо более низким риском смерти от передозировки наркотиков и самоубийств. На африканские государства к югу от Сахары приходится 27 из 30 стран с самым нездоровым населением в рейтинге (оставшиеся три — Гаити, Афганистан и Йемен).

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