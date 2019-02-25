Амнистия капиталов должна продлиться до марта 2020 года

Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект, чтобы продлить амнистию капиталов до 1 марта 2020 года. Это должно быть сделано до 28 февраля, пишет «КоммерсантЪ».

Минфин не хотел продлевать амнистию капиталов в том виде, в каком она действует в России до 1 марта этого года. Гарантии тем инвесторам, которые будут переводить свои активы из-за рубежа в специальные административные районы, будут сохранены.

Сейчас амнистия предполагает, что можно задекларировать выведенный из России капитал на территории страны, при этом не выплачивая налоги. Кроме того, переводить в Россию счета и активы необязательно. После 1 марта 2019 года амнистией капиталов могут воспользоваться физлица, возвращающие деньги в РФ или перерегистрирующие активы в специальных административных районах.