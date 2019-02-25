Суд освободил националиста Дацика

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор Василеостровского районного суда в отношении Вячеслава Дацика. Суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование Дацика по ст.139 и 116 (побои, нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия) за истечением сроков давности. Дацик подлежит освобождению из-под стражи в связи с отбытием наказания, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме того, Дацику вменяли хулиганство (пункт «а» части 1 статьи 213 УК). Он провел в заключении два года и семь месяцев, отмечает «Медиазона». В марте 2018-го Василеостровский районный суд Петербурга назначил ему три с половиной года колонии строгого режима.

В мае 2016 года Дацик ворвался в бордель и заставил его сотрудниц и их клиентов голыми пройти в отдел полиции. Кроме того, активист по ошибке зашел в номер 30-летней предпринимательницы в отеле «Графтио», стащил ее с кровати и поволок по коридору. Дацика задержали, когда он пришел в другой бордель. Позднее суд арестовал его.