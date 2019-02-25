Bloomberg: Путин высказался о деле Калви

Президент России Владимир Путин счел оправданным решение о привлечении к ответственности основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в мошенничестве. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и о том, какой ущерб оно может нанести инвестиционному климату. Президент ответил, что подозрения следователей в хищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать. Он сказал, что он не давал предварительного разрешения на арест Калви, но иногда заключение под стражу оправданно.

Путин публично не говорил об аресте Калви. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев. Baring Vostok в понедельник официально призвал Путина взять дело под личный контроль. Песков сказал, что президент будет проинформирован о запросе.