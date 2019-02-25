Bloomberg: Путин высказался о деле Калви

Президент России Владимир Путин счел оправданным решение о привлечении к ответственности основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в мошенничестве. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и о том, какой ущерб оно может нанести инвестиционному климату. Президент ответил, что подозрения следователей в хищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать. Он сказал, что он не давал предварительного разрешения на арест Калви, но иногда заключение под стражу оправданно.Путин публично не говорил об аресте Калви. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев. Baring Vostok в понедельник официально призвал Путина взять дело под личный контроль. Песков сказал, что президент будет проинформирован о запросе.