ПАО «Газпром» покидают два зампреда правления

В «Газпроме» сообщили, что от должностей заместителей председателя правления компании освобождены Александр Медведев и Валерий Голубев. Также пост покидает начальник департамента 307 (департамента добычи) Всеволод Черепанов.



Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит», а Черепанов продолжит работу на другой должности в группе «Газпром», отмечается в сообщении.

Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов Правления ПАО «Газпром» будут приняты Советом директоров компании. «КоммерсантЪ» называет кадровые перестановки крупнейшими с конца 2011 года, когда из компании ушел ключевой зампред правления Александр Ананенков, а также были сменены руководители департаментов управления имуществом и работы с органами власти. Медведев и Голубев пришли в «Газпром» фактически одновременно с нынешним руководителем Алексеем Миллером. Первый отвечал в компании за блок экспорта газа, второй занимался внутренним рынком газа, газификацией и отчасти взаимодействием со странами СНГ, прежде всего с Белоруссией.Между тем бывший топ-менеджер «Газпрома» рассказал РБК , что и Голубев, и Медведев минимум последние три года не принимали участия в операционной деятельности компании. Так, за внутренний рынок отвечает глава «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев, а за внешний — зампред правления и член совета директоров «Газпрома» Михаил Середа и руководитель «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.