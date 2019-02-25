Трамп не хочет торопить КНДР в уничтожении ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп сказал, что он рад, что Северная Корея пока не испытывает ядерное оружие, а сделку о его уничтожении он заключать с КНДР не торопится. Во время первого прошлогоднего саммита лидеры США и КНДР обязались работать в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова, но их расплывчатое соглашение не дало никаких результатов, сообщает агентство Reuters.

Трамп, выступая в Вашингтоне накануне своего отъезда во Вьетнам, где пройдет второй саммит США - КНДР, сказал: «Я не тороплюсь, я не хочу никого торопить, я просто не хочу испытаний. Пока нет никаких испытаний, мы счастливы».

Северная Корея провела свое последнее, шестое, ядерное испытание в сентябре 2017 года. Последний раз страна испытывала межконтинентальную баллистическую ракету в ноябре 2017 года. Администрация Трампа заставила КНДР отказаться от программы ядерного оружия, которая в сочетании с ракетными возможностями Северной Кореи представляет угрозу для США.