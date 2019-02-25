Картину Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» суд отказался признавать экстремистской

При повторном рассмотрении иска прокуратуры Октябрьский районный суд Новосибирска отказался признать экстремистской картину художника Васи Ложкина (настоящее имя Алексей Куделин). Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Интерфакс» сообщает, что была проведена повторная экспертиза, не нашедшая в картине признаков возбуждения ненависти или вражды.

«Агора» инициировала обжалование решения о признании картины экстремистской в 2016 году. После неудачной попытки с инициативой выступил Совет по правам человека. Сегодня история успешно завершилась», — написал Чиков.

В 2016 году Октябрьский суд Новосибирска признал полотно экстремистским, однако впоследствии отменил это решение и направил дело на пересмотр.