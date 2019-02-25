Еще семь российских военных заподозрили в причастности к захвату украинских моряков в Керченском проливе

Киев подозревает в причастности к нападению и захвату украинских моряков в Керченском проливе командующего войсками Южного военного округа РФ Александра Дворникова, командующего Черноморским флотом РФ, вице-адмирала Александра Моисеева, а также пятерых военнослужащих — пограничников ФСБ. Об этом пишет 112.ua, ссылаясь на Facebook пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган.

«Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Южного региона Украины и оперативного сопровождения 7 Управления ГУ ВКР ОКР СБ Украины, следователями УСБУ в Одесской области 16 февраля 2019 года на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, семи военнослужащим Российской Федерации, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года», — отметила Сарган.

Ранее восемь российских военнослужащих уже получили сообщения о подозрении. Среди них начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя и командиры пограничных кораблей «Изумруд» и «Суздалец». Они были объявлены в розыск.

Столкновение украинских и российских судов произошло 25 ноября 2018 года, когда украинские артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Российские пограничники задержали суда, моряков обвинили в незаконном пересечении госграницы и арестовали.