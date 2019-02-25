В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за черного снега

В городе Киселевске Кемеровской области полиция возбудила уголовное дело после того, как из-за большого количества угольной пыли выпал черный снег. По данному факту была организована доследственная проверка, предварительно установлено предприятие, являющееся источником загрязнения атмосферы, сообщает «Медиазона».

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области провели лабораторные исследования качества атмосферного воздуха. В результате установлено превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ более чем в два раза. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы».