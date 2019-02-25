СК открыл «горячую линию» для бизнесменов

В Следственном комитете начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. Сообщения принимаются по номеру 8(495)986-78-18, они будут переданы в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования, говорят в ведомстве. Обратившись на «горячую линию», можно записаться и на личный прием к председателю СК.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что «добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей». Он поддержал идею создания онлайн-платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о давлении на бизнес.