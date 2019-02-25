Венесуэльские перебежчики боятся за безопасность своих семей при режиме Мадуро

Венесуэльские солдаты, перебежавшие в субботу в Колумбию, говорят, что опасаются за безопасность своих семей при правительстве президента Николаса Мадуро. В интервью BBC один перебежчик в возрасте 23 лет говорит, что он обеспокоен тем, что силы, лояльные президенту, могут «наброситься на мою семью». «Но я думаю, что это было лучшее решение, которое я мог принять», — добавляет он.

Более 100 солдат дезертировали в субботу во время столкновений из-за доставки помощи в страну. Напряженность возросла после того, как Мадуро направил войска для блокирования дорог и мостов на границах соседних Бразилии и Колумбии, куда были направлены организованные США поставки продовольствия и медикаментов.

На различных контрольно-пропускных пунктах венесуэльские силы безопасности применили слезоточивый газ в отношении добровольцев и протестующих, поджигающих блокпосты и бросающих камни в солдат и сотрудников ОМОН.