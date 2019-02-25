Baring Vostok просит Путина взять под личный контроль дело Майкла Калви

Инвестиционный фонд Baring Vostok выступил с открытым письмом, в котором просит президента России Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и других сотрудников.



В фонде подчеркивают, что за последнее время в России сформирована практика применения в отношении обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. Это исключает возможность давления на бизнес-партнеров в рамках корпоративных споров. Но Калви и партнеров суд арестовал. «Уголовное преследование топ-менеджеров Фонда Бэринг Восток произошло на фоне корпоративного спора в ПАО КБ «Восточный» — между фондами Бэринг Восток с одной стороны, и российскими предпринимателями, акционерами банка — с другой», — отмечается в письме.

«В связи с вышеизложенным просим Вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело в отношении М. Калви, В.Л. Абгаряна, И.Н. Зюзина, Ф. Дельпаля, М.С. Владимирова, А.С. Кордичева», — заключают авторы письма.Калви обвиняют в причастности к хищению у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Он и еще пять человек отправлены судом под арест. Это партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший глава «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.