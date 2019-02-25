Александр Морозов о расследовании убийства Немцова

В среду - четыре года со дня убийства Немцова. Проблема расследования заключена в том, что - как верно написал Сурков в своей статье - deep state в России это, действительно, то, что было в Турции в 70-е (derin devlet) или в Италии в эти же годы (ложа П-2), т.е. особая патология, "раковая опухоль", которая является не просто "коррупцией", а захватом государства сложным симбиозом высокопоставленных силовиков, бандитов, финансистов, политических радикалов и т.д.

Поэтому любой факт политического насилия оказывается выстроен так, что низовые звенья политического насилия через несколько шагов встроены в самых верх политической машины. Когда списки ложи П-2 достали из сейфа, то в ней ведь оказался не только глава карабинеров, но и глава Центробанка Италии, а снизу, на нижних этажах людей похищали, убивали. (Разумеется, это делал не глава Центробанка).

Убийство Маркелова-Бабуровой. В результате ведь выяснилось, что праворадикалы, которые это сделали, общались с люберецкими, которые были одновременно местными бандитами и участниками кремлевских молодежек, а там уже и контуры АП проступали - на этом месте следствие и остановилось. Ровно такая история с убийством Немцова: там - выше этих чеченских офицеров батальона "Восток", действующих и отставных - на следующем этапе уже начиналось вот это derin devlet, и туда уже хода нет. И даже когда у дверей "Мемориала" скачет Гоша Тарасевич со своим дружком - это просто низовая часть этого deep state, которое позволяет этому СЕРБу затевать драки и использовать уличное насилие.

Беда же заключена вот в чем: некоторые наивно думают, что сила истории заключена в том, что итальянцы (руками "комиссара Катаньи") и турки - победили, разгромили эту "раковую опухоль".

Но все сложнее: победить ее удалось только за счет "другого зла" - потому что это Эрдоган в результате деконструировал эту "систему", а в Италии результатом разгрома П-2 стал Берлускони и 20-летний "берлусконизм"...

(То, что нас не убивает, делает нас инвалидами...)