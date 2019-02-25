Brexit могут отложить на два года

Чиновники из Европейского союза рассматривают планы, по которым выход Великобритании из ЕС (Brexit) может быть отложен до 2021 года. Сейчас Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период в 21 месяц. Брюссель изучает вариант замены этого периода на отсрочку выхода Британии из ЕС, сообщает The Guardian.

Это позволит Великобритании и ЕС разработать правила для будущих отношений. По информации издания, официального запроса в канцелярию главы Европейского совета Дональда Туска пока не поступало, так что высшее руководство ЕС не рассматривало возможные варианты. В числе сторонников переноса срока Brexit называют Дональда Туска и генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайра.