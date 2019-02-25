Акции в Азии взлетели после заявления Трампа об отсрочке введения новых пошлин на китайские товары

Акции в Азии взлетели после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что задержит повышение пошлин на китайские товары, сославшись на «существенный прогресс» в торговых переговорах с Китаем в минувшие выходные.

Трамп заявил в воскресенье вечером, что проведет встречу на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы заключить соглашение, пишет The Guardian. Трамп написал в Twitter, что на переговорах в Вашингтоне был достигнут прогресс по «структурным вопросам, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту и многие другие вопросы».

Трамп планировал поднять пошлины с 10% до 25% на $200 млрд китайского импорта в США, если соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира не будет достигнуто к пятнице. Шанхайский рынок продемонстрировал наиболее заметный рост, поднявшись на 3,5% до высот, которых не было с июня прошлого года, и достигнув в этом году более чем 20%. Индекс Nikkei в Токио вырос на 0,5%, а индекс Kospi в Сеуле — на 0,45%.

Отсрочка повышения тарифов стала самым явным признаком прорыва, к которому стремились обе стороны с тех пор, как в прошлом году объявили 90-дневное перемирие в торговой войне. Рынки, скорее всего, воспрянут духом в знак окончания годичного спора, который нарушил торговлю товарами на сотни миллиардов долларов и замедлил глобальный экономический рост, отмечает The Guardian.