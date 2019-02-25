В Moody's назвали основные риски российской экономики

Демографическая ситуация в России также сдерживает потенциал экономического роста, указывает Moody’s. В 2018 году впервые за десять лет миграционный прирост не смог восполнить убыль россиян: население страны сократилось на 93,5 тыс. человек.
Но эксперты полагают, что социально-экономическая нестабильность и военные конфликты у границ России будут способствовать перетокам населения из пострадавших регионов. Таким образом, устойчивый приток трудоспособных мигрантов из стран Средней Азии и Украины будет смягчать дефицит рабочей силы.
Аналитики считают, что США введут новые санкции против России. «Мы ожидаем, что законодатели не оставят администрации выбора и обяжут ввести санкции против конкретных олигархов, близких к Кремлю, их предприятий, структур, вовлеченных в строительство газопровода Nord Stream-2, нового и существующего суверенного долга и долларовых расчетов российских госбанков, которые, предположительно, обслуживают незаконный бизнес и политические интересы ближнего круга президента Путина», — пишет Moody's. В таком случае аукционы Минфина по размещению госдолга, скорее всего, будут подорваны, возможен даже «структурный разрыв» рынка ОФЗ и обесценение бумаг. Однако негативные эффекты будут временными — ключевые сильные стороны кредитного профиля России останутся невредимыми.
Главным внешним риском аналитики Moody’s называют отток капитала. Он достигал пика в четвертом квартале 2014 года на уровне $159 млрд, после чего Центробанк решил прекратить «прожигать» резервы и остановил валютные интервенции. В 2018 году отток капитала снова начал ускоряться. Потенциальные новые санкции и другие шоки могут привести к бегству капитала и тем самым поставить под угрозу стабильность российского финансового рынка, предупреждает Moody's.