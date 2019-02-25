КНДР может повернуться лицом к Западу, но не откажется от ядерного оружия

Накануне второй встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во всем мире эксперты и политики делают прогнозы, чего ожидать от саммита, который пройдет в Ханое в конце февраля. Как сообщает CNN, многие эксперты считают, что администрация Трампа планирует предложить Северной Корее развиваться по такой модели, как коммунистический Вьетнам, подчеркивая его отношения с Вашингтоном и экономический бум после начала рыночных реформ. И все, что нужно сделать северокорейцам, как ожидает Вашингтон, это отказаться от ядерного оружия.
Тем не менее, аналитики опасаются, что такой шаг едва ли даст какой-либо ощутимый результат. В Северной Корее знают, как работают капитализм и рыночная экономика: в стране просто решили отказаться от них в принципе.
«Исторически сложилось так, что было много — я лично знаю полдюжины случаев — когда высокопоставленных северокорейских чиновников приводили и показывали, как выглядит капиталистическая индустрия. Им показали, как выглядит фондовый рынок на Нью-Йоркской фондовой бирже, их приглашали посетить техническую лабораторию в Силиконовой долине», — сказал Джексон, автор книги «На грани: Трамп, Ким и угроза ядерной войны».
«Путь Вьетнама от смертельного врага к дружественному партнеру Соединенных Штатов особенно привлекателен для Северной Кореи, которая считает, что хорошие отношения с США могут помочь создать правильную среду и необходимые условия для достижения очередного стремления Северной Кореи к экономическому развитию», — говорит Тонг Чжао, сотрудник Центра Карнеги-Цинхуа по глобальной политике в Пекине.
По оценке Андрея Ланькова, востоковеда-корееведа, руководителя консалтинговой группы Korea Risk Group, преподавателя в Университете Kookmin в Сеуле, «Дональд Трамп и многие другие люди в Вашингтоне по существу говорят, что если Северная Корея откажется от ядерного оружия и примет иностранные инвестиции — как это сделал Китай — она станет очень богатой страной, и северокорейские лидеры будут наслаждаться жизнью, о которой они даже не могут мечтать сейчас».«Для северокорейцев безопасность на первом месте. И они считают, что их безопасность несовершенна, если у них нет ядерного оружия. О сокращении ядерного оружия можно договориться, но денуклеаризация — несбыточная мечта», — уверен Ланьков.