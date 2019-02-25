КНДР может повернуться лицом к Западу, но не откажется от ядерного оружия

Накануне второй встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во всем мире эксперты и политики делают прогнозы, чего ожидать от саммита, который пройдет в Ханое в конце февраля. Как сообщает CNN, многие эксперты считают, что администрация Трампа планирует предложить Северной Корее развиваться по такой модели, как коммунистический Вьетнам, подчеркивая его отношения с Вашингтоном и экономический бум после начала рыночных реформ. И все, что нужно сделать северокорейцам, как ожидает Вашингтон, это отказаться от ядерного оружия.

Тем не менее, аналитики опасаются, что такой шаг едва ли даст какой-либо ощутимый результат. В Северной Корее знают, как работают капитализм и рыночная экономика: в стране просто решили отказаться от них в принципе.

Китай в течение многих лет подталкивал север Кореи к экономическим реформам, приглашая бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира на экскурсии по капиталистическим предприятиям всякий раз, когда он посещал страну. Такая же тактика была использована США, рассказал Ван Джексон, бывший сотрудник Министерства обороны в администрации Барака Обамы.

«Исторически сложилось так, что было много — я лично знаю полдюжины случаев — когда высокопоставленных северокорейских чиновников приводили и показывали, как выглядит капиталистическая индустрия. Им показали, как выглядит фондовый рынок на Нью-Йоркской фондовой бирже, их приглашали посетить техническую лабораторию в Силиконовой долине», — сказал Джексон, автор книги «На грани: Трамп, Ким и угроза ядерной войны».

«Путь Вьетнама от смертельного врага к дружественному партнеру Соединенных Штатов особенно привлекателен для Северной Кореи, которая считает, что хорошие отношения с США могут помочь создать правильную среду и необходимые условия для достижения очередного стремления Северной Кореи к экономическому развитию», — говорит Тонг Чжао, сотрудник Центра Карнеги-Цинхуа по глобальной политике в Пекине.

По оценке Андрея Ланькова, востоковеда-корееведа, руководителя консалтинговой группы Korea Risk Group, преподавателя в Университете Kookmin в Сеуле, «Дональд Трамп и многие другие люди в Вашингтоне по существу говорят, что если Северная Корея откажется от ядерного оружия и примет иностранные инвестиции — как это сделал Китай — она станет очень богатой страной, и северокорейские лидеры будут наслаждаться жизнью, о которой они даже не могут мечтать сейчас».

«Для северокорейцев безопасность на первом месте. И они считают, что их безопасность несовершенна, если у них нет ядерного оружия. О сокращении ядерного оружия можно договориться, но денуклеаризация — несбыточная мечта», — уверен Ланьков.