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В парламент Молдавии проходят четыре партии

25.02.2019

В Молдавии Партия социалистов, которую ранее возглавлял президент страны Игорь Додон, по предварительным данным, лидирует на парламентских выборах. По итогам обработки 97,62% бюллетеней, она набирает 31,37%, говорится на сайте ЦИК республики. Оппозиционный избирательный блок ACUM набрал 26,14% голосов, Демократическая партия — 24,02%. В парламент также проходит партия «Шор», набирающая 8,47%.

Нынешние парламентские выборы в Молдавии впервые проходят по смешанной системе — 50 депутатов избираются по партийным спискам, а еще 51 — по одномандатным округам. Основная борьба разворачивается между пророссийской и проевропейскими партиями, отмечают «Ведомости». Блок ACUM выступает за евроинтеграцию, Демпартия также является проевропейской.

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