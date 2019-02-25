Создание нацреестра доменных имен на базе Роскомнадзора хотят отменить

Из законопроекта о «суверенном рунете» планируется исключить требование о создании национального реестра доменных имен на базе Роскомнадзора. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки документа ко второму чтению. Наличие дискуссии на эту тему подтвердил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. Он отметил, что в России уже есть запасной реестр доменных имен, созданный решением Координационного центра национального домена сети интернет, в состав учредителей которого входит Минкомсвязь.

Ранее инициативу по созданию новой национальной системы доменных имен критиковал Российский союз промышленников и предпринимателей. Расширение полномочий Роскомнадзора за счет создания нового реестра доменных имен под его контролем не одобрили также Минюст и Минфин.