Взятки и аресты чиновников большинство россиян назвали проявлением разложения власти

68% опрошенных «Левада-центром» россиян считают получение взяток чиновниками и их аресты проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти, а 22% — единичными и нетипичными для страны явлениями. Арест в конце января сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова 31% респондентов объяснил борьбой за передел сфер влияния между чиновниками, а 25% считают это проявлением серьезной борьбы с коррупцией в госаппарате.

Сам факт ареста Арашуковых и скандал вокруг этого воспринимаются большинством россиян равнодушно, как рядовое событие, поскольку действует установка о тотальной коррумпированности государства, пояснил «Ведомостям» директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Также довольно устойчива установка, что это разборки отдельных кланов. Чем более информированы и образованны люди, тем сильнее такие убеждения. Например, в Москве 82% считают это признаком общей коррумпированности властей». Всерьез как борьбу с коррупцией это воспринимают пожилые и не очень образованные люди из провинции, большинство же молодежи вообще не знает ничего об аресте Арашуковых, отмечает социолог.

Низкий уровень доверия к государству и его институтам является мировой нормой, говорит руководитель экспертного совета близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов: «Россияне воспринимают коррупцию через призму своего недовольства государством в целом, они не верят, что госаппарат работает в их интересах. Они смотрят на коррупцию как на симптом общей недостаточности государственной заботы о себе. Коррупционные новости лишь подтверждение того, что это все часть государственной системы, которая не работает в интересах людей, поэтому с кем они связаны, совершенно не важно».