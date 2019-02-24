В Москве на «Марше Немцова» полиция задержала одного человека

В Москве и других городах России сегодня проходят акции памяти убитого политика Бориса Немцова. По данным «ОВД-Инфо», в столице полиция задержала одного из участников марша, Тимофея Петрушенко. По его словам, он принес на акцию плакат с нецензурным высказыванием о Владимире Путине, но решил оставить его в камере хранения. Как только активист положил плакат и уже без него подошел к рамкам у входа на марш, его задержала полиция. Плакат из камеры хранения забрали. Петрушенко доставили в отдел полиции по Тверскому району.





По данным «Белого счетчика» в Москве на территорию марша памяти Немцова прошли 10,6 тыс. участников. Митинг в Санкт-Петербурге, по оценкам организаторов, собрал около 800 человек, сообщает «МБХ медиа» . Различные акции в память о Немцове проходят в более чем 15 городах России.





Бориса Немцова убили на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2015 года. Семья политика, считает, что следствие ничего не делает, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства политика, заявила «Интерфаксу» адвокат Ольга Михайлова.

«За все это время, к сожалению, следствие ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства Бориса Немцова. Конечно, это очень печально, и складывается ощущение, что именно политика влияет на то, что организаторы и заказчики не установлены и не понесли заслуженного наказания», — сказала она.

За все время родственникам так и не удалось добиться от следствия информации о ходе расследования.