В Венесуэле военные застрелили человека при попытке заблокировать ввоз гуманитарной помощи

Военные Венесуэлы убили, по крайней мере, одного человека и ранили нескольких около бразильской границы. Это первое кровопролитие, связанное с усилиями оппозиции по доставке гуманитарной помощи вопреки желанию президента Николаса Мадуро, сообщает Reuters.

Лидеры коренных народов на юге Венесуэлы пытались остановить военный конвой, направляющийся к границе с Бразилией, полагая, что солдаты хотят заблокировать ввоз иностранной помощи в соответствии с приказом Мадуро. Военные открыли огонь, чтобы расчистить дорогу, и убили женщину. «В результате этого преступления: 12 получили ранения и один погиб», — написал лидер оппозиции Хуан Гуайдо в Twitter.

Гуайдо пообещал, что в субботу оппозиция доставит иностранную помощь из соседних стран, и призвал силы безопасности ослушаться Мадуро и разрешить поставки в страну, испытывающую нехватку продовольствия и лекарств.