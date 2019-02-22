За вывоз мусора россияне заплатят 180 млрд рублей в год

Среднестатистический россиянин заплатит за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) после проведения мусорной реформы 1225 рублей в год. В целом это 179,9 млрд руб. в год, подсчитали эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza. В расчетах не учитывались скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов, отмечает РБК.

Дороже всего вывоз мусора обойдется жителям Московской области. В регионе с самой большой нормой накопления ТКО и расценками региональных операторов, значительно превышающими среднероссийские, сумма в пересчете на одного жителя составит, по их подсчетам, 3062 руб. в год. На втором месте Ленинградская область, где за вывоз отходов придется отдать 2845 руб. на человека в год. На третьем месте Камчатский край — 2645 руб.



Мусорная реформа в России началась в 2019 году. Она предполагает конкурсный выбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора. Это станет отдельной платной коммунальной услугой, в среднем она будет обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека, прогнозировал вице-премьер Алексей Гордеев.

Больше всего сборов за вывоз мусора, по данным Finexpertiza, получит Московская область. Выручку здешних операторов эксперты оценили в 23,26 млрд руб. в год. Средний тариф для них составляет 844,62 руб. за кубометр против 561,79 в других регионах. Участники рынка в Краснодарском крае могут получить 9,2 млрд руб. в год, в Свердловской области — 8,6 млрд руб.