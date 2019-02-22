Посольство США в РФ: СК препятствует оказанию консульской помощи Полу Уилану

В консульском отделе посольства США в Москве сообщили, что не имеют возможности оказывать арестованному по обвинению в шпионаже Полу Уилану полноценную помощь. Ему до сих пор не дали подписать разрешение на обработку персональных данных.

«Мы серьезно обеспокоены отсрочкой в предоставлении г-ну Уилану возможности подписать разрешение на обработку персональных данных (PAW). Законы США о неприкосновенности частной жизни требуют, чтобы консульское должностное лицо получило соответствующее разрешение, прежде чем предоставлять какую-либо информацию о деле. И это обычная практика. Однако в случае с г-ном Уиланом Следственный комитет РФ не позволяет этому произойти. Чем же этот случай отличается от других? Консульский доступ без возможности оказывать реальную консульскую помощь, по сути, не является настоящим доступом», — говорится в заявлении посольства в Twitter.