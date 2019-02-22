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Посольство США в РФ: СК препятствует оказанию консульской помощи Полу Уилану

22.02.2019

В консульском отделе посольства США в Москве сообщили, что не имеют возможности оказывать арестованному по обвинению в шпионаже Полу Уилану полноценную помощь. Ему до сих пор не дали подписать разрешение на обработку персональных данных.

«Мы серьезно обеспокоены отсрочкой в предоставлении г-ну Уилану возможности подписать разрешение на обработку персональных данных (PAW). Законы США о неприкосновенности частной жизни требуют, чтобы консульское должностное лицо получило соответствующее разрешение, прежде чем предоставлять какую-либо информацию о деле. И это обычная практика. Однако в случае с г-ном Уиланом Следственный комитет РФ не позволяет этому произойти. Чем же этот случай отличается от других? Консульский доступ без возможности оказывать реальную консульскую помощь, по сути, не является настоящим доступом», — говорится в заявлении посольства в Twitter.

Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана до 28 мая.

Уилан — гражданин США, Канады, Ирландии, а также подданный Великобритании. Он был задержан в конце 2018 года. В отношении Уилана возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). При задержании у него изъяли флешку с материалами, составляющими государственную тайну. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, его доверитель приехал в Россию на свадьбу своего знакомого. «Уилану был передан флеш-накопитель с культурологической информацией, которая его очень интересовала. Там были фотографии и видео культурной важности, но на флешке также были и секретные данные», — отметил защитник, напоминает РАПСИ. По словам адвоката, Уилан не успел воспользоваться флешкой, поскольку был задержан. 

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