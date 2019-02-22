Суд арестовал известного кардиохирурга Евгения Покушалова

Центральный районный суд Новосибирска арестовал Покушалова до 19 апреля. Следователь ФСБ просил отправить Покушалова в СИЗО, потому что он может «уничтожить доказательства» и скрыться от следствия.
«Не понимаю, что происходит, не понимаю, в чем меня обвиняют. И как это возможно в цивилизованной стране?» — заявил сам Покушалов.
Медика пришли поддержать около 20 его знакомых и сочувствующих, среди которых были и пациенты. В суде появился и директор клиники, депутат заксобрания от «Единой России» Александр Караськов, назвавший произошедшее в медучреждении «беспределом».
Покушалов — член-корреспондент РАН, в 2018 году он стал финалистом конкурса «Лидеры России». В начале февраля 2018 года встречался с президентом Владимиром Путиным. В 2016 году Покушалов стал лауреатом государственной премии, отмечает «Дождь». По данным источников телеканала, в послании Федеральному собранию Путин не стал упоминать о конкурсе «Лидеры России» из-за задержания Покушалова.