Суд арестовал известного кардиохирурга Евгения Покушалова





Центральный районный суд Новосибирска арестовал Покушалова до 19 апреля. Следователь ФСБ просил отправить Покушалова в СИЗО, потому что он может «уничтожить доказательства» и скрыться от следствия. Суд арестовал замдиректора новосибирской клиники имени Мешалкина Евгения Покушалова, которого недавно награждал президент России Владимир Путин. Ученый с мировым именем может быть замешан в деле о хищении более 1,3 млрд руб., сообщает «Тайга.инфо» Центральный районный суд Новосибирска арестовал Покушалова до 19 апреля. Следователь ФСБ просил отправить Покушалова в СИЗО, потому что он может «уничтожить доказательства» и скрыться от следствия.

«Не понимаю, что происходит, не понимаю, в чем меня обвиняют. И как это возможно в цивилизованной стране?» — заявил сам Покушалов.

Медика пришли поддержать около 20 его знакомых и сочувствующих, среди которых были и пациенты. В суде появился и директор клиники, депутат заксобрания от «Единой России» Александр Караськов, назвавший произошедшее в медучреждении «беспределом».

Обыски в клинике имени Мешалкина начались утром 20 февраля. Покушалов был задержан. Уголовное дело возбудили по фактам мошенничества (ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ). Замдиректора клиники подозревают в хищении более 1,3 млрд руб. в составе группы лиц.

Покушалов — член-корреспондент РАН, в 2018 году он стал финалистом конкурса «Лидеры России». В начале февраля 2018 года встречался с президентом Владимиром Путиным. В 2016 году Покушалов стал лауреатом государственной премии, отмечает «Дождь». По данным источников телеканала, в послании Федеральному собранию Путин не стал упоминать о конкурсе «Лидеры России» из-за задержания Покушалова.